Глава украинского МИД назвал дипотношения с Россией формальностью

Киев, , 01:05 — REGNUM Российско-украинские дипломатические отношения носят формальный характер, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает телеканал «112 Украина».

Комментируя ситуацию с провокацией украинских ВМС в Азовском море, дипломат пообещал «дальнейшие шаги» и «ряд мероприятий» со стороны Киева в отношении России.

«Мы по факту не имеем дипломатических отношений, это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре», — заявил Климкин.

По его словам, дипотношения со стороны Киева сосредоточены только на том, чтобы «помогать украинцам, в том числе политическим заключенным, но не только».

«Что касается российских дипломатов здесь, то они работают на спецслужбы. Никаких других функций у них в Украине быть не может», — довил Климкин.

Напомним, 25 ноября корабли украинских ВМС устроили провокацию в Керченском проливе, пытаясь пройти по нему без разрешения со стороны России. Три украинских корабля («Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу») отбуксированы в Керчь (Крым). В ходе задержания ранены три украинских моряка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти ввели военное положение. В ФСБ заявили, что эта провокация — дело рук СБУ.

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