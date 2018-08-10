Комиссия горсовета литовской Клайпеды инициировала импичмент Титову

Вильнюс, , 17:16 — REGNUM В Клайпедском самоуправлении состоялось заседание комиссии по процедуре объявления импичмента депутату городского совета Вячеславу Титову за его слова о причастности главаря так называемых «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса к убийству мирных жителей в послевоенный период, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа. В целом члены комиссии решили начать процедуру импичмента.

Сам Титов на вопросы комиссии и своих аргументах предпочёл ответить в письменном виде.

«Общаться нужно было до решения увековечить Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, а сейчас есть ситуация, которую вы должны решить — нарушил ли я клятву депутата или нет. Если есть вопросы, то, конечно же, дам на всё ответы. Но поскольку на сегодняшний день за спиной у меня стоит прокурор с досудебным расследованием за один только вопрос на заседании комитета, то попросил со всем пониманием к данной ситуации коллег, сформулировать и задать вопросы письменно. А депутат городского совета Клайпеды Титов, в свою очередь, со всем уважением к коллегам ответит письменно на все поставленные вопросы. Когда прокуратура прекратит досудебное расследования, то наверняка вернёмся к старому формату общения», — написал сам Титов на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее у него как дома, так и на рабочем месте прошли обыски, были изъяты компьютеры и все электронные носители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал стартовал после рассмотрения горсоветом Клайпеды вопроса установки мемориальной доски одному из лидеров послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Титов прямо во время рассмотрения этого вопроса высказался резко против такой инициативы, заявив, что документальные свидетельства говорят о том, что «лесные братья» и лично Раманаускас-Ванагас повинны в гибели тысяч мирных граждан. Конкретно Ванагас, по словам Титова, лично ответственен за гибель восьми тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

После такого заявления у стен самоуправления прошёл стихийный митинг, политика осыпали мукой, а один из митингующих напал на Титова — драку остановила полиция.

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