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Атака на Израиль с воздуха. «Железный купол» пробит

Политика

Как всего одна ночь может вызвать системный кризис государственности целой страны

Атака на Израиль с воздуха. «Железный купол» пробит
Иерусалим

Иерусалим, 27 ноября 2018, 02:49 — REGNUM  Анализ последних палестино-израильских столкновений демонстрирует тревожную для Израиля тенденцию. Сможет ли израильский ВПК и генштаб противопоставить что-либо новым способам атаки, примененным палестинцами, таким вопросом задаётся в своей статье ИА REGNUM Александр Запольскис.

Обстрелы Израиля с территории Палестины становятся все более интенсивными. Но ракетная атака в ночь с 12 на 13 ноября существенно отличалась от своих предшественниц. Похоже, что палестинцы нашли способ частичного преодоления защиты, обеспечиваемой комплексом ЗРК «Железный купол». И это тревожная новость для Израиля — ведь недопустимыми являются оба возможных сценария развития событий в предшествующем русле — нельзя допустить усиления обстрелов и невозможно подавлять их посредством аналогичных применявшимся ранее «ударов возмездия».

Операции, предполагающие непосредственное использование сухопутных военных сил Израиля, становятся все более затратными и кровопролитными. Может ли помочь Израилю ставка на более мощные дистанционные атаки высокоточным оружием, или и этот вариант не принесет ожидаемого перелома в противостоянии с палестинцами?

Читайте статью Израиль: конец стратегии абсолютной неуязвимости и другие материалы Александра Запольскиса.

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