Израиль: конец стратегии абсолютной неуязвимости

Александр Запольскис, , 23:49 — REGNUM

На первый взгляд, ракетный обстрел Израиля, состоявшийся в ночь с 12 на 13 ноября 2018 года, может показаться скучной, хотя и суровой, обыденностью. С 2001 года средняя частота подобного рода ударов по территории страны выросла с пяти тогда до 3000 в 2012-м. Потом, видя явно нехорошую динамику, власти страны несколько поменяли методику учета, указывая только ракетные атаки и не считая ударов артиллерии и минометов.

Получилось хорошо. Цифры сразу снизились. 2013 год — 31 обстрел, 2015-й — 28 обстрелов, 2016-й — 12 атак. С 2017-м вышло чуть хуже, но тоже ничего — 21 обстрел, то есть примерно одна атака в 2,5 недели. Неприятно, но как бы не смертельно.

Что в этом может изменить еще один, пусть и сильно массированный, налет? Как оказалось, буквально все.

Еще после Войны за независимость (1947−1949 годов), первой в цепочке больших войн второй половины ХХ века в истории современного Израиля, его политическое руководство сформировало базовый принцип, легший в основу всей системы строительства государства и обеспечения его национальной безопасности. Насчет собственного государства евреи с арабами миром не договорятся никогда.

По мнению первых, палестино-израильская земля принадлежит евреям, и точка. По мнению вторых, они права на землю окончательно потеряли в первой половине VII века нашей эры, проиграв войну халифу Абу Бакру, в итоге эти земли завоевавшему. Тысяча триста лет, по мнению арабов, достаточный срок, чтобы с полным основанием считать Палестину исконно своей.

Даже призрачный шанс мирно ужиться, окончательно уничтожен кардинальным расхождением базовых культур палестинцев и евреев. Особенно учитывая тот факт, что Израиль они пришли строить как строго мононациональное, да еще категорически религиозное государство, в котором, в политическом плане, никому, кроме евреев, места решительно нет и быть не может.

Поэтому разговаривать с соседями можно только с позиции силы. И не просто абы какой, а только абсолютно превосходящей. Синайская война 1956-го, Шестидневная война 1967-го, война Судного дня 1973-го правящую элиту Израиля убедили в этом окончательно.

С тех пор страна развивалась и вела себя в регионе строго по праву сильного. Ядерный центр в Ираке потенциально несет угрозу? ВВС ЦАХАЛ провели операцию «Вавилон» и разбомбили его в щепки. Да еще сделав это через территорию Саудовской Аравии. Увидели угрозу со стороны Ливана? Взяли и вторглись в его южную часть в 1982-м. И так далее. Потому что могли, потому что в военном отношении превосходили противника подавляюще.

Палестинцы, конечно, сопротивлялись, но длительное время довольно безуспешно. Стоило им хоть как-то окрепнуть, как приходила израильская армия с акцией возмездия. И длилось так до 2006-го, когда ЦАХАЛ привычным образом попытался провести операцию «Литой свинец», снова вторгнувшись в Ливан для уничтожения тыловой инфраструктуры «Хезболлы» и внезапно для себя огребя большие неприятности. Палестинцы научились выбивать танки и наносить существенный ущерб живой силе.

Если до того соотношение израильских потерь находилось в пределах один солдат к 180−190 партизанам, то во Вторую Ливанскую оно стало уже 1 к 17 с явной тенденцией дальнейшего сокращения разрыва до один к пяти. Учитывая размеры мобилизационных ресурсов сторон (1,55 млн годных к службе, в том числе 430 тыс. военнообязанного резерва в Израиле и 1,2 млн годных к службе, в том числе свыше 600 тыс. составляющих резерв всех арабских радикальных группировок в Палестине), положение для Израиля стало угрожающим, потребовав смены долгосрочной стратегии.

Ее разработала комиссия под руководством бывшего министра юстиции Меридора. Если не вдаваться в детали, план предполагал создание на территории страны своего рода неприступной крепости, из которой армия должна была проводить рейдовые операции по устранению внешних угроз. Чтобы не платить слишком дорого кровью солдат, основную ставку предполагалось делать на дальнобойные средства поражения. Впрочем, учитывая специфику региона, само понятие дальнобойности в Израиле носит сильно иной характер, чем на европейском или азиатском ТВД.

Для справки: от северной границы сектора Газа до столицы страны Тель-Авива чуть более 50 км, до Иерусалима — 40, до Беэр-Шевы около 30. В общем, это дальность даже не ракет, а дальнобойной артиллерии, до Ашкелона можно достать вообще даже из полкового миномета. Таким образом, при должном разведывательном обеспечении «купировать угрозу» считалось возможным совсем без прямого контакта личного состава с противником на суше, следовательно, и без столь нежелательных потерь.

Считалось, что методика работает, так как промышленность страны наголову превосходила арабов в боевой электронике, дронах и средствах оптико-электронной разведки. Особенно для задач целеуказания дистанционным средствам поражения. Со временем арабы, конечно, научились «большое ухо» обманывать, подставляя под ответный удар ЦАХАЛ палестинские школы и больницы, но командование армии и правительство страны такие проблемы считали вполне допустимым сопутствующим ущербом.

Оставалась единственная сложность — рост количества ударов с палестинской территории (Западного берега реки Иордан и особенно из Газы). На бумаге, чисто ракетных, официально их было действительно немного, но счет на артснаряды и минометные мины давно шел на тысячи. Бороться с этим с помощью ответного огня и ударов авиации выглядело неэффективно.

Арабы научились заранее незаметно готовить данные к стрельбе, потом внезапно разворачиваться на позиции, устраивать короткий огневой налет и тут же уходить, значительно опережая темпы ответной реакции израильской армии. Требовалось что-то способное сбивать не только палестинские ракеты «Кассам», но даже минометные мины. То есть быстро в смысле реакции в части открытия огня и дешевое по цене выстрела.

Таким инструментом должен был стать ЗРК «Железный купол», совместная разработка израильских компаний Rafael и IAI. Теоретически решение выглядело революционно. Батарея в составе многоцелевой РЛС EL/M-2084, центра управления огнем и трех пусковых установок по 20 боеготовых ЗУР «Тамир» в каждой, прикрывала район площадью 150 кв. км (или бублик максимальным радиусом в 70 и минимальным в 4 км). Численность расчета, включая охрану, — 100 человек.

Следует признать, что по-своему комплекс действительно хорош. Особенно в его электронной части. РЛС способна обнаруживать, идентифицировать и просчитывать траекторию до 16 целей одновременно. Причем не просто находить, но и определять, куда они упадут. Если точка приходится на пустое пространство, цель автоматически исключается из списка угроз и больше не сопровождается. На все про все — с момента обнаружения до пуска ЗУР — уходит не более 2−3 секунд.

25 марта 2009 года система успешно прошла испытания, перехватив сразу 12 ракет «Кассам», выпущенных одним залпом. После чего систему приняли на вооружение и приступили к ее развертыванию в стране.

В марте 2011-го первая батарея встала на боевое дежурство возле города Беэр-Шева, в апреле вторая — под Ашкелоном, в сентябре третья — под Ашдодом. На начало 2017 года количество несущих дежурство «Железных куполов» достигло 10, а всего национальный план предусматривает развертывание 20 комплексов общей стоимостью примерно 1 млрд долларов.

Однако боевое применение системы выявило ряд серьезных недостатков. Идея сепарации целей по точке попадания на первый взгляд себя оправдала. В ходе 229 обстрелов по территории Израиля из Газы в 2011 году было выпущено 386 мин, снарядов и ракет, из которых только 42 цели составили реальную угрозу населенным пунктам. Вот только реально сбить из всех угрожающих получилось всего 34, тогда как остальные восемь к целям прорвались.

Еще масштабнее оказалась атака в ноябре 2012-го, в течение которой палестинцы выпустили по Израилю 1506 снарядов. ЦАХАЛ их все назвал ракетами, хотя потом стали появляться даже официальные данные, по которым именно ракет насчитывалось менее трети. Но изначально командование отчиталось: из общего налета 875 «ракет» угрозы не представили и вообще не перехватывались; 152 «ракеты» не взлетели или взорвались вскоре после запуска; 421 цель была признана угрожающей и успешно сбита.

Осталось непонятным, куда в эту отчетность следует отнести 58 мин, ракет и снарядов, попавших по городам страны и официально признанных армией? Но командование выкрутилось, сказав, что число прорвавшихся составляет всего 3,8% от числа атаковавших и 11% от числа реально угрожавших, что следует считать, безусловно, выдающимся успехом ПВО страны.

А значит все хорошо, стратегия работает, крепость Израиль несокрушима. Прочие недостатки следует считать мелкими, устранимыми дальше по ходу дела. Уверенность в этом служила прочной основой израильской внешней политики на протяжении нынешнего десятилетия. В том числе логически оправдывая дестабилизацию в соседней Сирии с помощью исламистских радикалов, формально считавших врагом не только Асада, но и самих евреев. И не только в Сирии. Как сейчас выясняется, признаки деятельности израильских спецслужб начинают всплывать и в других эпизодах «арабской весны» на Ближнем Востоке.

7 Israel Defense Forces

Но стены крепости высоки и непреодолимы, «Купол» работает, и «враг не пройдет», а потому устраивать у обладающих большой туристической и иной привлекательностью соседей большие пожары ради их ослабления не только можно, но и нужно. Просто потому, что Израиль как государство иначе существовать не может, и к границам 1947 года он вернуться не в состоянии тоже. Как ввиду очевидной ошибочности конфигурации самих границ, так и по причине нынешнего демографического положения в стране.

Израиль перенаселяется. Если сегодня плотность чуть превышает 400 человек на квадратный километр, что очень похоже на современную Европу (368 чел/кв. км), но уступает уровню Южной Кореи (494), то при нынешнем уровне рождаемости в 3,1 ребенка на семью к середине века страна имеет все шансы выйти 700 человек на кв. км, что даже больше, чем сегодня в Китае (648). А к 2060-му плотность населения Израиля приблизится к отметке 800 чел. на кв. км, то есть приблизит его к положению критично перенаселенной Бангладеш (1154).

Иными словами, демография сильно давит на границы, требуя расширения территории страны, особенно актуального ввиду небольшой доли пригодных к заселению земель по отношению к общей площади имеющихся. Если подвинуть границы Египта, Иордании и Саудовской Аравии технически невозможно, то откусить чуток сирийской земли на Голанах — считалось вполне достижимым. А еще интереснее окончательно выдавить из Палестины остатки местного арабского населения. Для справки: общая площадь израильского государства составляет 20 770 кв. км. Площадь палестинского анклава на Западном берегу реки Иордан — 5 640 кв. км. Как говорится, есть над чем работать.

И тут вдруг случилась ночь с 12 на 13 ноября 2018 года, перевернувшая все с ног на голову. По территории Израиля из Газы палестинцами было запущено 460 ракет, из которых «Железный купол» смог перехватить всего 60 (по другим данным, 106). Даже если учесть упомянутое выше соотношение между «угрожающими» и «неугрожающими» целями, все равно следует признать полный провал работы зенитчиков. По официальным данным, в той или иной степени повреждения получили от 90 до 120 объектов в населенных пунктах страны. И хотя больших людских жертв, к счастью, удалось избежать, сообщается о 2−3 убитых и до 40 раненых разной тяжести. Получается, что к целям прорвалась чуть ли не каждая вторая ракета.

Но главное, провалилась сама концепция простого, эффективного и, прежде всего, дешевого перехватчика арабских ракет и даже снарядов с минами. 20 тыс. долларов за одну ЗУР «Тамир» это, безусловно, дешево по сравнению с размером компенсации в 250 тыс. долларов, которую правительство выплачивает гражданам, в том или иной мере пострадавшим от налета. Даже если речь идет только о материальном ущербе их собственности. Но по сравнению со стоимостью ракеты «Кассам», которую надо перехватывать и которая не превышает 200 долларов, баланс начинает выглядеть сильно иначе.

Если посчитать даже очень грубо, взять 460 запущенных арабами ракет по средней цене в 300 долларов (учитывая, что там стреляли не только «Кассамами», но и несколько более дорогими неуправляемыми ракетами РСЗО «Град», а также чуть более дешевыми их китайскими копиями), то все равно совокупные затраты палестинцев на атаку не превышают 140 тыс. долларов. Тогда как только по расходу ЗУР (не считая стоимости последующего технического обслуживания комплекса) ЦАХАЛ потратил на отражение 212 тыс. долларов и еще 30 млн долл. на компенсации ущерба.

Впрочем, реальный баланс для Израиля еще более неприятен, так как действительно ракет палестинцы запустили от половины до трети, тогда как остальное представляли минометные мины менее чем по 7 долл. за выстрел.

Словом, палестинцы показали способность гарантированно прорывать «Железный купол» ПВО Израиля даже при относительно небольшом размере атакующего ордера. Кто забыл, в ноябре 2012-го они сумели произвести больше полутора тысяч пусков. Это значит, крепость Израиль вовсе не такая неприступная, как полагает ее правящая элита.

Вывод из итога напрашивается малоприятный. Идея надежно прикрыть территорию страны от обстрелов извне с помощью зенитных батарей себя не оправдала. «Железный купол» справляется только с относительно низкой плотностью атакующих целей, не превышающих 70−80 за один налет в зоне ответственности одной батареи. При цене в 50 млн за батарею обеспечить тактическую плотность рубежа ПВО, гарантирующего надежный перехват при массированном нападении, путем радикального увеличения числа батарей для бюджета страны неподъемно. Да и расходовать по 30 с гаком миллионов на одну атаку ценой до 100 тыс. долларов сколько-нибудь долго не потянет никакой бюджет.

Значит, согласно действующей стратегии, надо устраивать «вылазку возмездия», но, учитывая сильно возросший боевой уровень соперника, командование ЦАХАЛ вполне обоснованно ожидает соотношения потерь если не 1 к 5, то где-то близко к тому, что решительно не готово принимать само израильское общество. Слишком уставшее жить на фронтире и слишком желающее, наконец, обрести безопасность, «как в Америке или Европе».

Таким образом, правительство страны оказалось перед сложным выбором: или решительно повысить жестокость дистанционных ударов возмездия и перестать вообще учитывать любой «сопутствующий ущерб», или начать сдавать позиции, в том числе территориальные.

И то, и другое для Израиля как государства в долгосрочной перспективе смертельно. Первое чревато новой Интифадой, которую уже не получится выиграть, а второе возвращает израильтян к изначальному принципиальному вопросу категорического спора с палестинцами на тему «ваших тут не стояло». Причем евреям в нем отступать фактически некуда.