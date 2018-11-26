Топ-10 городов с «высоким качеством жизни» не вызывает доверия — политолог

Москва, , 15:49 — REGNUM Исследование Финансового университета «Топ-10 городов России с высоким качеством жизни» не вызывает доверия — не совсем понятно, какие критерии стали приоритетными для определения «качества жизни», считает политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Эксперты университета, составлявшие рейтинг, учитывали состояние дорог, работу ЖКХ и объем жилищного строительства, качество медобслуживания, развитие культуры и образования, работу городских властей, оценку населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценку жителями городов своего уровня дохода.

«Думаю, что оценивать города с такой точки зрения не совсем правильно. Нельзя, например, сравнивать города с численностью населения в 250 тысяч человек и города-миллионники.

Кроме того, в этом рейтинге есть Москва и Санкт-Петербург, которые входят в число лидеров по медицине, ЖКХ и уровню доходов населения. Но это города федерального значения, они являются субъектами РФ, и, соответственно, обладают определенными финансово-экономическими преимуществами перед муниципалитетами страны. Очевидно, что уровень жизни там выше, для этого не нужно проводить какие-либо исследования. Это и так понятно.

Однако, согласно данным, Тюмень находится на первом месте, Москва — на третьем, а Санкт-Петербург — на седьмом. Но посудите сами: если на первом месте по качеству жизни находится Тюмень, так почему же в Москве так много живет и работает тюменцев? В том числе некоторое из них работают в московской мэрии.

Также одним из критериев опроса является качество оказания медицинских услуг. Однако основные полномочия в этой сфере относятся к компетенции субъекта РФ, а вопросом местного значения является лишь создание условий для оказания медицинской помощи. Поэтому оценивать муниципальное образование по качеству оказания медицинских услуг, когда за эту сферу в целом отвечают региональные власти, не совсем корректно.

Кроме того, вызывает сомнение количество «удовлетворенных жизнью» людей. На мой взгляд, 82% — это излишне оптимистические показатели. Не совсем понятно, какие критерии стали приоритетными для определения «качества жизни», но исследование не вызывает у меня доверия».

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