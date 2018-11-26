«Ни фактуры, ни качества» — эксперт о городах с высоким качеством жизни

Москва, , 15:27 — REGNUM К качеству исследования Финансового университета «Топ-10 городов России с высоким качеством жизни» есть вопросы — а именно к тому, что в нем практически нет фактуры, считает начальник управления реализации инвестиционных проектов АО «Инвест Медиа», предприниматель Александр Бондарев.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Эксперты университета, составлявшие рейтинг, учитывали состояние дорог, работу ЖКХ и объем жилищного строительства, качество медобслуживания, развитие культуры и образования, работу городских властей, оценку населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценку жителями городов своего уровня дохода.

«Удивляет и сам посыл исследования. Во-первых, не эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни, а проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец опубликовал данные опроса населения. Во-вторых, опрошены жители крупных городов, причём не все эти населённые пункты являются столицами своих регионов.

Насколько это обоснованно и корректно? Зачем опрашивались граждане и что хотели выявить сотрудники Финансового университета при правительстве РФ? В-третьих, в приложенном файле формата pdf даны короткие итоги «рейтинга» с какими-то «мутными» цифрами.

В результатах исследования нет даже намёков на характерные признаки оного. Отсутствуют объяснения значения оценок, формулы подсчёта индексов, нет анкеты с вопросами и предложенными ответами. Статистических данных по ответам на вопросы тоже нет.

«Исследователи» не предоставили информацию, по какому принципу они делали выборку и сколько граждан участвовали в этом опросе, зато написали «а ещё мы взяли данные Росстата». Мой вопрос: а какие данные Росстата вы взяли?

Словом, хоть какой-то фактуры нет от слова совсем, научной составляющей тоже. По моему мнению, руководство Финансового университета при правительстве РФ могло бы отработать тему профессиональнее, используя свои административные ресурсы, а также позвав на помощь ВЦИОМ, «Левада-Центр» или других специалистов.

Повторюсь, к качеству данного опроса (цели и задачи, средства, методология и весь инструментарий, процесс опроса, получения и обработки результата) или социологического исследования есть очень много претензий. Материал обладает некоторыми признаками ангажированности и субъективности».

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