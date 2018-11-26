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Порошенко пожаловался на Россию в НАТО и договорился о встрече

Политика

Венгрия пока не отреагировала на заявление Порошенко

Киев, 26 ноября 2018, 15:13 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщил 26 ноября официальный сайт президента Украины.

В ходе разговора Порошенко заявил о «грубом акте агрессии» России против Украины в Азово-Черноморской акватории и о введении военного положения, как ответа Украины.

Порошенко призвал усилить международное давление на Россию, чтобы добиться скорейшего освобождения моряков и их кораблей.

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Столтенберг, в свою очередь, выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также согласился с необходимостью созвать заседание комиссии Украина-НАТО.

Напомним, ранее Венгрия заявила, что продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, поскольку Украина не позволяет венгерскому национальному меньшинству Закарпатья обучаться на родном языке.

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