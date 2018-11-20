Венгрия продолжит блокировать комиссию «Украина — НАТО» — глава МИД Сийярто

Брюссель, , 10:20 — REGNUM Венгерское вето на проведение комиссии «Украина — НАТО» сохраняет свою силу, заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило 19 ноября «Радио Свобода».

При этом венгерская сторона не будет возражать против приглашения на встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО главы МИД Украины Павла Климкина, отметил Сийярто.

Венгерский министр подчеркнул, что его страна прекратит блокировать сотрудничество Украины и НАТО лишь в том случае, если Украина предоставит венгерскому меньшинству право обучаться на родном языке. Также Сийярто призвал не воспринимать напряжённые отношения Венгрии и Украины как двусторонний спор:

«Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор».

Напомним, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним украинским режимом невозможно договориться о чём-либо, поэтому официальный Будапешт наладил контакты со всеми потенциальными победителями президентских выборов на Украине.

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В ответ украинский МИД вызвал для разговора посла Венгрии на Украине.

19 ноября заместитель главы МИД Украины Василий Боднар написал на своей странице в социальной сети Facebook, что заявления венгерской стороны напоминают «стиль Кремля», а венгерский премьер-министр якобы синхронизирует свои заявления с Москвой.