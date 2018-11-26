Дата встречи Путина и Трампа на G20 пока не согласована

Москва, , 14:52 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе саммита «Большой двадцатки» состоится, однако точное время и дата переговоров пока не определены. Об этом 26 ноября журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что основной план встречи лидеров двух стран уже составлен, добавив, что о дате и времени двухсторонних контактов на полях саммита «мы вам сообщим».

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В ноябре президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться на полях саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее о процессе согласования даты переговоров лидеров двух стран журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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