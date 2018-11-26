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Рябков: Путин и Трамп могут обсудить ситуацию вокруг ДРСМД в Аргентине

Политика

О скором выходе США из ДРСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году, заявил президент США Дональд Трамп в октябре 2018 года

Рябков: Путин и Трамп могут обсудить ситуацию вокруг ДРСМД в Аргентине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 26 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, которые планируют провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине, могут обсудить ситуацию вокруг намерения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на специальном брифинге.

По его словам, Путин, вероятно, задаст Трампу вопрос о судьбе договора, так как тема является одной из главных в отношениях между странами.

Как передавало ИА REGNUM, о скором выходе США из ДРСМД, который был заключен между Соединенными Штатами и СССР в 1987 году, заявил президент США Дональд Трамп в октябре 2018 года.

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