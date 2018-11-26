Премьер-министр Венгрии: причины Брексита — это Юнкер и миграционный кризис

Будапешт, , 13:08 — REGNUM Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал виновниками «развода» Европейского союза (ЕС) и Великобритании председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и миграционный кризис, пишет газета Kronen Zeitung 26 ноября.

Выступая на венгерском телевидении, Орбан выразил сожаление в связи с тем, что такой сильный игрок покидает ЕС. Это приведет к большим финансовым потерям как для Венгрии, так и для всего ЕС.

«Мы должны были удерживать британцев в ЕС». Но вместо этого «завезли в Союз мигрантов». «Если бы западноевропейские государства не допустили мигрантов, англичане не вышли бы из ЕС», — сказал он.

«Одна из самых серьезных ошибок заключалась в том, что ЕС назначил председателя Комиссии, фигуру которого отклонили британцы», — подчеркнул Орбан.

«Если существует «черная пятница», то сегодня — «черное воскресенье», — резюмировал он саммит, посвященный соглашению между ЕС и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на внеочередном саммите ЕС европейскими странами был одобрен 585-страничный договор о выходе Великобритании из ЕС. Соглашение еще должно быть утверждено Европарламентом и Палатой общин Великобритании.

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