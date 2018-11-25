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Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit

Политика

«Лидеры европейских стран поддержали 585-страничный договор»

Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о Brexit
Welsh photographs
Brexit

Брюссель, 25 ноября 2018, 17:05 — REGNUM  Лидеры двадцати семи государств Европейского союза (ЕС) утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) на внеочередном саммите в Брюсселе. Об этом сообщает в воскресенье, 25 ноября, Deutsche Welle.

«Лидеры европейских стран поддержали 585-страничный договор», — передает вещатель.

Договор о Brexit, который был согласован еще 13 ноября 2018 г., должен быть одобрен Европарламентом и Палатой общин Великобритании.

25 ноября в открытом письме к жителям страны, опубликованном в газете The Telegraph, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что выход Соединённого королевства из состава ЕС отвечает интересам подданных Её величества.

По ее словам, Brexit — это её главная миссия на данном посту.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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