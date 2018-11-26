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Родригес Сапатеро: за давлением на Каракас стоят гигантские интересы

Политика

Бывший глава правительства Испании назвал «одержимостью» политику США и Евросоюза в отношении Венесуэлы

Мадрид, 26 ноября 2018, 09:08 — REGNUM  За «одержимым» международным давлением на Венесуэлу стоит экономический интерес. Об этом заявил бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004−2011) в интервью радиостанции Radio La Pizarra.

«Меня удивляет одержимость, которая существует вокруг Венесуэлы; постоянное давление по любому поводу и мнения, которые льются по поводу Венесуэлы; очень предвзятая информация о Венесуэле. Я могу объяснить это только тем, что существует гигантский экономический и политический интерес стратегического характера по поводу того, что представляет собой эта страна», — сказал испанский политик.

С 2016 года Родригес Сапатеро участвует как посредник в диалоге между правительством Венесуэлы и оппозицией.

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Политический кризис в Венесуэле
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