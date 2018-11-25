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В Каракасе Сечин и Мадуро обсудили задержку поставок нефти

Экономика

Глава Роснефти отметил, что Венесуэла выполняет договоренности с Китаем, но не с Россией

В Каракасе Сечин и Мадуро обсудили задержку поставок нефти
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 25 ноября 2018, 06:04 — REGNUM  Встреча главы Роснефти Игоря Сечина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась в Каракасе. Стороны обсудили поставки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры прошли на днях. Сечин упрекнул Мадуро в том, что поставки сырья компанией PDVSA отстают от графика. Глава Роснефти отметил, что Венесуэла выполняет договоренности с Китаем, но не с Россией, рассказал один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года долг PDVSA перед «Роснефтью» сократился до $4 млрд. Президент Мадуро 4 октября заявил о готовности Венесуэлы выполнять обязательства перед Россией по возврату долгов. При этом он рассчитывает на более выгодные условия по реструктуризации заделженности.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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