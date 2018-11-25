В Каракасе Сечин и Мадуро обсудили задержку поставок нефти

Каракас, , 06:04 — REGNUM Встреча главы Роснефти Игоря Сечина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась в Каракасе. Стороны обсудили поставки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры прошли на днях. Сечин упрекнул Мадуро в том, что поставки сырья компанией PDVSA отстают от графика. Глава Роснефти отметил, что Венесуэла выполняет договоренности с Китаем, но не с Россией, рассказал один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года долг PDVSA перед «Роснефтью» сократился до $4 млрд. Президент Мадуро 4 октября заявил о готовности Венесуэлы выполнять обязательства перед Россией по возврату долгов. При этом он рассчитывает на более выгодные условия по реструктуризации заделженности.

Читайте также: Мадуро заявил о готовности Венесуэлы гасить долги перед Россией