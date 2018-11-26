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У генконсульства России во Львове «активисты» подожгли шины

Политика

Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», устроившие провокацию в Чёрном море, были задержаны в территориальных водах России 25 ноября

Львов, Украина, 26 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  Активисты нескольких организаций подожгли автомобильные шины у здания генерального консульства России во Львове. Об этом сообщает украинский Телеканал «24».

"Активисты … собрались у генерального консульства РФ во Львове и протестуют», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», устроившие провокацию в Чёрном море, были задержаны в территориальных водах России 25 ноября. Для остановки кораблей, совершавших опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей, пограничники были вынужденны применили оружие.

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