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Порошенко поддержал инициативу Совбеза Украины о военном положении

Политика

Такой режим предусматривает «подготовку военнообязанных первой очереди», пояснил украинский президент

Киев, 26 ноября 2018, 02:25 — REGNUM  Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Украинский президент Петр Порошенко внес соответствующую инициативу в Верховную раду, передает 26 ноября телеканал «112 Украина».

В ходе заседания СНБО Порошенко призвал парламентариев одобрить военное положение. Он заявил, что такой режим предусматривает «подготовку военнообязанных первой очереди».

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Председатель СНБО Александр Турчинов отметил, что созванный 25 ноября Порошенко военный кабинет констатировал акт «военной агрессии» со стороны России. Речь идет о ситуации с вторжением украинских военных кораблей в российские границы и последующем их задержании пограничниками.

В случае введения военного положения украинское военное командование получит чрезвычайные полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны ФСБ в российских территориальных водах. Для остановки кораблей пограничники применили оружие.

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