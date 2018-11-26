Верховная рада рассмотрит введение военного положения на Украине

Киев, , 07:17 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал введение военного положения в стране на 60 суток.

Как передает телеканал «112 Украина», сегодня, 26 ноября, данное предложение должна утвердить Верховная рада. По словам самого Порошенко, введение военного положение не означает, что Киев будет проводить «какие-то наступательные действия».

«Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан», — заявил он.

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Напомним, утром 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные маневры и игнорируя законные требования российских властей.

Вечером того же дня украинские корабли вновь предприняли провокацию в пределах российской акватории, при этом реакции на требование остановиться не последовало. В результате российские пограничники вынуждены были применить оружие при задержании украинских кораблей.

Сейчас все три украинских судна задержаны, троим раненым военнослужащим российская сторона оказала медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

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