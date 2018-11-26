По факту провокации ВМС Украины возбуждено уголовное дело

Москва, , 07:10 — REGNUM Российские пограничники вынуждены были применить оружие при задержании трех кораблей ВМС Украины, нарушивших государственную границу РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что плавсредства ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» утром 25 ноября взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные маневры в российских территориальных водах и игнорируя законные требования российских властей.

Сообщается, что указанная провокация ВМС Украины привела к закрытию пролива для гражданских судов. Проход под Крымским мостом заблокировал российский сухогруз.

В ФСБ подчеркнули, что оружие было применено после того, как украинские корабли вновь предприняли провокацию в территориальных водах РФ, при этом реакции на требование остановиться не последовало.

На текущий час все три украинских корабля задержаны, троим раненым военнослужащим российская сторона оказала медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВМС Украины сообщило об обстреле и «захвате» российским спецназом трех кораблей. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток.

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