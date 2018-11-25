Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения ситуации в Азовском море

Киев, , 22:51 — REGNUM Военный кабинет созван в Киеве из-за обострения ситуации в Азовском море. Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

«Президент (Петр Порошенко) созвал военный кабинет», — написал Цеголко.

Ранее командование ВМС ВС Украины на странице в соцсети Facebook сообщило, что катера погранслужбы ФСБ России якобы открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, устроившей провокацию в Керченском проливе.

Как передавало ИА REGNUM, три военных судна Украины, направлявшиеся к Керченскому проливу, незаконно пересекли границу РФ утром 25 ноября. В целях безопасности движение гражданских судов по Керченскому проливу было временно закрыто.

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