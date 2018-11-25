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Глава Крыма прокомментировал действия ВМС Украины в Черном море

Политика

Три корабля ВМС Украины в Черном море вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября

Глава Крыма прокомментировал действия ВМС Украины в Черном море
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Инцидент на Черном море

Симферополь, 25 ноября 2018, 17:57 — REGNUM  За провокацией Военно-морских сил (ВМС) Украины в Черном море стоят «западные хозяева киевского режима». Об этом написал глава Крыма Сергей Аксёнов на странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что в последние месяцы ряд европейских и американских политиков высказывали озабоченность ситуацией в регионе.

По его мнению, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением Украина является «инструментом для нагнетания международной напряженности».

«Однако ответственность за действия кораблей-нарушителей несёт … Киев, — написал глава Крыма. — Именно интересы Украины пострадают».

Аксёнов добавил, что «истерики и провокации» со стороны Украины, где установлен русофобский режим, в будущем будут продолжаться, но не повлияют на мирную жизнь полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины в Черном море вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. Совершая опасные маневры украинские корабли взяли курс на Керченский пролив. Движение гражданских судов по Керченскому проливу в целях безопасности было закрыто российской стороной.

На Украине позднее сообщили, что якобы предупреждали российскую сторону о проходе кораблей.

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