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Боевые самолеты РФ направлены на патрулирование Керченского пролива

Политика

25 ноября корабли ВМС Украины в Чёрном море, совершая опасные маневры, вторглись в территориальные воды РФ и взяли курс на Керченский пролив

Боевые самолеты РФ направлены на патрулирование Керченского пролива
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВВС России

Симферополь, 25 ноября 2018, 21:53 — REGNUM  Несколько боевых самолетов, которые базируются в Крыму, были направлены на патрулирование в район Крымского моста в связи с недавней провокацией Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в Крыму.

«Для патрулирования (Керченского пролива) подняты несколько боевых самолетов», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины в Чёрном море, совершая опасные маневры, вторглись в территориальные воды РФ и взяли курс на Керченский пролив. Российская сторона в целях безопасности закрыла движение гражданских судов по Керченскому проливу.

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