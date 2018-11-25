Гибралтар прокомментировал требования Испании по соглашению о Brexit

Гибралтар, Великобритания, , 08:48 — REGNUM Заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса о достижении договорённостей с Великобританией относительно Гибралтара в рамках переговоров по Brexit прокомментировал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. Об этом 25 ноября сообщает Express.

Пикардо заявил, что Великобритания никогда не начнёт процесс, касающийся вопросов суверенитета, с которым будет не согласен Гибралтар.

При этом Пикардо подчеркнул, что сам Гибралтар не заинтересован в ослаблении суверенитета и не допустит в этом вопросе даже минимальную уступку Испании.

Кроме того, Пикардо сравнил политику премьера Испании Педро Санчеса с политикой диктатора Франсиско Франко, при этом выразив искреннюю надежду на смену курса Испании в отношении суверенитета Гибралтара.

Также Пикардо отметил, что дополнения, которые были внесены в документы соглашения по Brexit ничего не означают рядом с законными документами. «Потому что Великобритания ясно дала понять, что ведет переговоры от имени всей британской семьи, которая, нравится ли это господину Санчесу или нет, нас включает», — заявил Пикардо.

Министр Гибралтара добавил также, что поскольку декларация, достигнутая Испанией со странами ЕС, не согласована с Великобританией, то она и не является обязательной для Лондона.

Напомним, что 24 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о достижении политического соглашения с Великобританией относительно Гибралтара в рамках переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза и декларации о будущих взаимоотношениях.

По словам Санчеса, удалось заключить совместную декларацию Европейского совета и Еврокомиссии в рамках соглашения о выходе, где указано, что любые соглашения, касающиеся Гибралтара, должны будут заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании.

Территориальный спор по поводу Гибралтара длится между Испанией и Великобританией уже 300 лет. В настоящий момент на территории Гибралтара действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. При этом Испания рассчитывает со временем установить свой суверенитет над этой территорией.