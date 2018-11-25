Российские военные химики прибыли в Алеппо после обстрела

Алеппо, Сирия, , 05:05 — REGNUM В обстрелянные боевиками кварталы сирийского Алеппо прибыли российские военные химики. Об этом сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что к месту обстрела прибыли специалисты из подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Они помогают пострадавшим и наблюдают за обстановкой в районе инцидента.

По предварительным данным, жилые кварталы города были обстреляны минами с хлором. Пострадали 46 человек, среди которых восемь детей.

Конашенков напомнил, что российские военные предупреждали о возможных провокациях в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба. Боевики таким образом хотят обвинить правительственные силы Сирии в применении запрещенного оружия против мирного населения.

Читайте также:Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с хлором

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: 46 человек пострадали при обстреле Алеппо