«Андрей Ищенко прекрасно понимал, на что идет», — считает эксперт

Владивосток, , 12:54 — REGNUM Избирком Приморского края отказал в регистрации кандидатами на пост губернатора региона нескольким претендентам.

Всего об участии в выборах объявили 22 кандидата, в положенный срок пакет документов сдали 11 человек. На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной стали некачественные документы, поданные в комиссию. В частности, среди причин отказа кандидату Андрею Ищенко — две подписи муниципальных депутатов, которые уже давно сложили с себя депутатские полномочия и высокий процент фальшивых подписей граждан.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев считает, что решение краевого избиркома Приморья является абсолютно законным.

«Подписи, которые были представлены Андреем Ищенко — это подписи фальшивые. Примерно треть фальшивых подписей граждан, и две подписи недействительных депутатов, — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM , — Более пятидесяти подписей ему дала «Единая Россия». А собирать подписи с ЛДПР — дело неблагодарное, конечно, ЛДПР в первую очередь отдаст подписи своему кандидату, и только потом — Андрею Ищенко. То есть, он прекрасно понимал, на что идет, и делал это сознательно, для того, чтобы показать, что он «красиво вышел из игры».

«Но объективно он и не мог собрать эти подписи — это невозможно сделать за такой короткий срок, и он это прекрасно понимал. И депутатов у него не хватало. Но он это сделал специально, несмотря на то, что «Единая Россия» ему помогла, для того, чтобы быть незарегистрированным на 100 процентов», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

В итоге с учетом кандидатов зарегистрированных или недопущенных ранее проверку прошли врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР.

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