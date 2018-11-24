Эксперт: выдвижение Андрея Ищенко очень похоже на фальшивую постановку

Владивосток, , 12:33 — REGNUM Избирком Приморского края отказал в регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора региона нескольким претендентам.

Всего об участии в выборах объявили 22 кандидата. На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной стали некачественные документы, поданные в комиссию. В частности, среди причин отказа кандидату Андрею Ищенко — две подписи муниципальных депутатов, которые уже давно сложили с себя депутатские полномочия и высокий процент фальшивых подписей граждан.

«Решение краевого избиркома в Приморье было ожидаемо. К нему привело то количество нарушений, которое было допущено в документах Андрея Ищенко. И в это смысле возникает вопрос: «Что это было?», — прокомментировал ситуацию специально для ИА REGNUM политолог Виктор Потуремский, — Потому что предположить, что господин Ищенко не знал, что из отдавших за него подписи депутата уже не являются депутатами, я не могу. Это ошибка даже для начинающего политика очень странная».

«Таким образом, необходимо зафиксировать — правила в политике и правила на выборной кампании определены и известны. И в этом смысле. И уровень игры начинается с того, чтобы не просто эти правила соблюдать, но и адаптировать для себя и в своих интересах. И в этом смысле выдвижение Андрея Ищенко очень похоже на фальшивую постановку. То есть, так и было задумано. Как говорится, лучший способ не проиграть битву — это на нее не явиться. То есть все это выглядит неестественно, фальшиво», — завершил свой комментарий эксперт.

В итоге с учетом кандидатов зарегистрированных или недопущенных ранее проверку прошли врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР.

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