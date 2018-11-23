Эксперт: Андрей Ищенко имитировал сбор подписей

Владивосток, , 03:52 — REGNUM Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко сознательно создаёт ситуацию, при которой он не смог бы пройти «муниципальный фильтр».

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«Когда были назначены повторные выборы, был назначен временно исполняющий обязанности губернатора приморского края Олег Кожемяко. Тогда вся социология стала показывать, что рейтинг Андрея Ищенко падает — по той причине, что избиратели голосовали не за кандидата-коммуниста, а против предыдущего губернатора Андрея Тарасенко, который их не устраивал, — рассказал Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. — Рейтинги Олега Кожемяко шли вверх, Андрея Ищенко — вниз, открылись некоторые подробности морально-этического плана, в связи с которыми, как считается, коммунисты отказали Андрею Ищенко в выдвижении от конференции КПРФ».

«Но он всё же думает о своём политическом будущем — ведь он является депутатом Законодательного собрания, и может просто так заявить, что коммунисты его не поддержали, и поэтому он теперь не пойдёт на выборы. Ведь он везде говорил, что «народный губернатор». В связи с этим он дотянул до последнего со своим самовыдвижением, в надежде на то, что он потом объявить, что он не смог преодолеть муниципальный фильтр, не смог собрать подписи. Он имитировал сбор подписей. Сбор подписей граждан ещё как-то шёл, потому что это нельзя скрыть. А сбор подписей муниципальных депутатов проходил «без особого напряга», — отметил Вячеслав Смирнов.

«Но тут неожиданно вмешалась судьба, и 58 депутатов от «Единой России» подписались за него, согласно решению о том, что власть и партия всем помогают. И у Андрея Ищенко неожиданно наметилось прохождение муниципального фильтра, потому что все подписи от «Единой России» были признаны действительными. И, чтобы гарантировать ситуацию, при которой муниципальный фильтр будет непреодолим, его штаб взял две подписи вообще не депутатов, а неких лиц, которые год назад сложили депутатские полномочия. А кроме этого, они взяли прописи у депутатов от ЛДПР, точно зная, что у них сложные отношения с либерал-демократами. И кроме того, их кандидат категорически выступал против Ищенко, и заявлял, что во втором туре на прошлых выборах надо голосовать за Андрея Тарасенко», — продолжил эксперт.

«В итоге, когда подписи были сданы в избирательную комиссию, оказалось, у Андрея Ищенко 11 пересечений, и две подписи не депутатов, и он точно не преодолевает муниципальный фильтр. В связи с чем он радостно заявил, что власть не даёт ему зарегистрироваться. Но если бы он пришёл и попросил ещё 20−30 подписей «Единой России», он легко бы его преодолел. Но его желание было именно показать, что он жертва, и что власть не даёт ему избираться», — завершил свой комментарий Вячеслав Смирнов.

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