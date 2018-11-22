МВД Франции разрешило провести акцию протеста «желтые жилеты»

Париж, , 15:55 — REGNUM Демонстрация «желтые жилеты» состоится на Марсовом поле в Париже 24 ноября. Как сообщает Le Figaro, эту информацию подтвердили министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и его государственный секретарь.

«Было направлено несколько прошений о проведении этой демонстрации на Марсовом поле. Это место обладает необходимыми условиями для обеспечения безопасности. Там достаточно место, чтобы смогли разместиться все протестующие», — говорится в заявлении.

Сообщается, что «желтые жилеты» изначально хотели провести акцию протеста на площади Согласия, но министерство внутренних дел возразило «по очевидным соображениям безопасности».

При этом, глава МВД Франции заявил, что «свобода демонстрации является основополагающим правом, и поэтому, очевидно, что мы не рассматриваем вопрос, о том, чтобы запретить проведение этого митинга».

Как сообщало ИА REGNUM, один из инициаторов движения протеста «желтые жилеты»,Фрэнк Бюлер, надеется на участие еще большего количества людей в митинге, запланированном в Париже на субботу, 24 ноября 2018 года.

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