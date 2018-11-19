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В Казахстане назвали дату встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса

Политика

В качестве наблюдателей на встрече будут присутствовать представители Иордании и ООН

Астана, 19 ноября 2018, 08:56 — REGNUM  Одиннадцатая международная встреча по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 28−29 ноября, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Глава ведомства отметил, что встречу планируется провести в традиционном формате с участием представителей стран-гарантов России, Ирана, Турции, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на встрече также будут присутствовать представители Иордании и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США обеспокоены тем, что переговоры по Сирии, инициируемые Москвой, оказываются более эффективными, чем переговоры, предлагаемые Западом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Неприкрытая ревность» — МИД РФ о реакции США на Астанинский процесс

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Война в Сирии
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