Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово

Белград, , 12:26 — REGNUM В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.

Отмечается, что в заседании участвуют министры обороны, внутренних дел, а также спецслужб Сербии. Ранее сообщалось, что полицейский спецназ республики Косово провел минувшей ночью задержания по нескольким адресам в Косовска-Митровице.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября сербский президент Александр Вучич заявил, что военные отряды Косово перемещены на север региона, в том числе чтобы помешать ввозу товаров из Сербии.

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