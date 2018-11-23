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Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово

Политика

Ранее сообщалось, что полицейский спецназ республики Косово провел минувшей ночью задержания в Косовска-Митровице

Белград, 23 ноября 2018, 12:26 — REGNUM  В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.

Отмечается, что в заседании участвуют министры обороны, внутренних дел, а также спецслужб Сербии. Ранее сообщалось, что полицейский спецназ республики Косово провел минувшей ночью задержания по нескольким адресам в Косовска-Митровице.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября сербский президент Александр Вучич заявил, что военные отряды Косово перемещены на север региона, в том числе чтобы помешать ввозу товаров из Сербии.

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