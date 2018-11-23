Президент Сербии: Военные отряды в Косово хотят перекрыть ввоз товаров

Белград, , 03:34 — REGNUM Военные отряды Косово перемещены на север региона, в том числе чтобы помешать ввозу товаров из Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич, передает N1.

По словам главы Сербии, у него появились данные о перемещении косовцев в тот район, основное население которого составляют сербы. Вероятно, это делается для демонстрации силы и чтобы контролировать озеро Газиводе.

По словам Вучича, албанцы пытаются контролировать «зеленые переходы на севере, чтобы помешать любому ввозу товаров». Сербские власти следят за происходящим.

Напомним, 21 ноября власти Косово ввели стопроцентные пошлины на ввоз товаров из Боснии и Герцеговины и из Сербии. Вучич назвал эту ситуацию крайне тяжелой, но подчеркнул, что с Приштиной нужно вести переговоры.

На следующий день, 22 ноября, Вучич заявил, что Косово не добьется признания независимости Белградом своим экономическим давлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском МИД назвали очередной антисербский выпад Косово провокацией и новым доказательством несостоятельности так называемой косовской государственности.

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