Финалисты конкурса «Мой Дагестан» пополнили штат мэрии Махачкалы

Махачкала, , 09:34 — REGNUM Финалисты конкурса кадрового резерва «Мой Дагестан» Хайбула Джамалудинов и Мухаммед-Рами Бармо приняты на работу в подразделения мэрии Махачкалы. Первый назначен на должность замдиректора МУП «Горзеленхоз», второй стал главным специалистом в комитете по спорту, туризму и делам молодежи, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе администрации города.

Один из 54 победителей конкурса Хайбула Джамалудинов — выпускник Московской сельскохозяйственной академии Российского государственного аграрного университета. Он является генеральным директором компании по строительству водных сооружений «Аква-строй».

Мухаммед-Рами Бармо — это самый молодой участник кадрового конкурса: ему 22 года. Он окончил Саратовскую государственную юридическую академию.

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Напомним, за последние полгода около четырёх десятков победителей и финалистов конкурса «Мой Дагестан» получили назначения в республике. Например, в штат администрации Махачкалы ранее были приняты Гайдар Алиев на должность заместителя начальника управления культуры и Дина Изиева на пост замначальника управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства.

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