Пятница, 16 Ноября 2018 года
18:35:54 МСК

Штат правительства Дагестана пополняют за счет кадрового резерва

Политика

Распоряжения подписаны премьер-министром региона

Махачкала, 16 ноября 2018, 18:11 — REGNUM  Победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Хаджи-Мурад Абашилов и победитель конкурса по формированию резерва управленческих кадров республики Гаджи Султанов пополнили штат регионального правительства. Первый назначен заместителем руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям, второй — первым заместителем министра экономики и территориального развития, передаёт 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Кандидат экономических наук Хаджи-Мурад Абашилов в последние годы работал в Москве — являлся старшим преподавателем Финансового университета при правительстве РФ. Он также занимал должность заместителя генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ».

Гаджи Султанов пришёл в тогда ещё министерство экономики Дагестана в марте 2013 года. В том же году на протяжении пяти месяцев он выполнял обязанности первого заместителя министра. С августа 2017 года занимал пост статс-секретаря — заместителя теперь уже министра экономики и территориального развития республики.

Читайте также: У заместителей премьера Дагестана появились новые помощники

Напомним, после того как 9 ноября в Дагестане было утверждено новое правительство, штат аппарата пополнили уже шесть человек. Накануне, 15 ноября, новыми помощниками обзавелись три заместителя председателя регионального правительства Артема Здунова.

Карина Тагирова, Абдула Хункаров и Махач Магомедов назначены помощниками первого зампредседателя Гаджимагомеда Гусейнова, вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслима Абдулмуслимова и первого вице-премьера Анатолия Карибова.

Читайте также: Кандидат наук назначена заместителем министра по делам молодежи Дагестана

А уже сегодня, 16 ноября, на должность заместителя министра по делам молодежи Дагестана была назначена кандидат психологических наук, декан факультета дефектологического образования Дагестанского государственного педагогического университета Патимат Омарова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить