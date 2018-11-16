Штат правительства Дагестана пополняют за счет кадрового резерва

Махачкала, , 18:11 — REGNUM Победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Хаджи-Мурад Абашилов и победитель конкурса по формированию резерва управленческих кадров республики Гаджи Султанов пополнили штат регионального правительства. Первый назначен заместителем руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям, второй — первым заместителем министра экономики и территориального развития, передаёт 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Кандидат экономических наук Хаджи-Мурад Абашилов в последние годы работал в Москве — являлся старшим преподавателем Финансового университета при правительстве РФ. Он также занимал должность заместителя генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ».

Гаджи Султанов пришёл в тогда ещё министерство экономики Дагестана в марте 2013 года. В том же году на протяжении пяти месяцев он выполнял обязанности первого заместителя министра. С августа 2017 года занимал пост статс-секретаря — заместителя теперь уже министра экономики и территориального развития республики.

Читайте также: У заместителей премьера Дагестана появились новые помощники

Напомним, после того как 9 ноября в Дагестане было утверждено новое правительство, штат аппарата пополнили уже шесть человек. Накануне, 15 ноября, новыми помощниками обзавелись три заместителя председателя регионального правительства Артема Здунова.

Карина Тагирова, Абдула Хункаров и Махач Магомедов назначены помощниками первого зампредседателя Гаджимагомеда Гусейнова, вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслима Абдулмуслимова и первого вице-премьера Анатолия Карибова.

Читайте также: Кандидат наук назначена заместителем министра по делам молодежи Дагестана

А уже сегодня, 16 ноября, на должность заместителя министра по делам молодежи Дагестана была назначена кандидат психологических наук, декан факультета дефектологического образования Дагестанского государственного педагогического университета Патимат Омарова.