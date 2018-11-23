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Порошенко отказался назвать сроки вступления Украины в НАТО

Политика

Украинский лидер подчеркнул, что восточный фланг альянса будет «существенно усилен» украинской армией

Киев, 23 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  Задача вступления Украины в Североатлантический альянс является очень амбициозной и непростой, поэтому будет некорректно называть точные сроки ее реализации, заявил президент страны Пётр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной раде. Об этом сообщает УНИАН.

В то же время, по словам украинского президента, страна идет в НАТО «не с пустыми руками». Он подчеркнул, что восточный фланг альянса будет «существенно усилен» украинской армией, которая за последние годы якобы стала «сильной и боеспособной». Также Порошенко напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно переходят на стандарты НАТО.

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Следует отметить, что в ВСУ практические отсутствует боеспособная военная техника, армия Украины страдает от недостатка личного состава и проблем с дисциплиной, что подтверждает разведка ДНР и ЛНР.

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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