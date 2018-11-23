Порошенко верит, что Украина станет «полноправным членом НАТО»

Киев, , 01:33 — REGNUM Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина «обязательно станет полноправным членом НАТО», в своем выступлении в Верховной раде на слушаниях по изменениям в конституции 22 ноября, сообщили в пресс-службе Порошенко.

«Украина, идя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза», — сказал глава Украины.

Говоря о глубоком кризисе, который «пережила» Украина, глава государства обвинил Россию в потерях «тысячи и тысячи человеческих жизней». Он считает, что украинцы стали «мощными как нация» и «твердыми в своих намерениях».

«Мы укрепили наше единство и укрепились в вере в наше европейское будущее», — сказал Порошенко, добавив, что веру украинские власти «цементирует в Конституции».

Напомним, в Раде прошло голосование по поводу закрепления в украинской конституции курса на вступление в ЕС и в НАТО. Соответствующий законопроект №9037 рассматривался в первом чтении.

Из 351 депутатов «за» проголосовали 311, «против» — 21 человек, в том числе все члены «Оппозиционного блока» и три внефракционных депутата.

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