Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС – член Совета Федерации РФ

Москва, , 17:46 — REGNUM Президент Украины надеется потрясти украинское общество очередным упоминанием о себе, полагает член Совета Федерации Андрей Климов. Об этом он заявил 22 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко, призвавшего Верховную Раду поддержать курс на вступление Украины в ЕС и в НАТО.

«Ни в ЕС, ни в НАТО никто не ждёт никакую Украину, — сказал Климов. — Это означает лишь то, что на Украине началась предвыборная кампания. И ничего более. Для этого все средства хороши. От скрещивания разного рода странных церковных сект до игрищ вокруг текста конституции, за которыми политический туман, но есть желание потрясти общество очередным упоминанием о Петре Порошенко. О том, что он до сих пор президент и что у него есть какие то великие планы для Украины».

При этом он согласился, что среди жителей Украины немало тех, для кого вступление в НАТО и ЕС — счастье и радость, но они не составляют большинства.

С ним согласился доктор исторических наук Маттиас Уль (Германия), который констатировал:

«Я вижу, что ни Германия, ни Франция, ни Италия, ни Венгрия не готовы приглашать Украину в НАТО. Украина может это написать в конституции, кандидаты в президенты Украины могут говорить об этом в каждом своём выступлении, но этот вопрос зависит не от Украины, а от членов НАТО. И если Украина продолжит так действовать, то это будет очень долгий путь (в НАТО и в ЕС — прим. ИА REGNUM )».

Напомним, как стало ранее известно, Конституционный суд Украины постановил признать конституционным проект изменений в Конституцию Украины, касающихся закрепления там европейского и евроатлантического курса Украины.

«Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство — 14 судей Конституционного суда. Следовательно, это даёт парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале», — заявила журналистам представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.