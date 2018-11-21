«Сатане» и «Тополю-М» продлят сроки службы в составе ядерного щита

Москва, , 16:54 — REGNUM Министерство обороны России готовит техническое обеспечение для продления сроков эксплуатации стратегических ракетных комплексов «Сатана», «Тополь-М» и шахтных ракет УР-100Н, сообщается 21 ноября на портале госзакупок.

Военное ведомство объявило конкурс на выполнение работ по продлению сроков эксплуатации «ракетных комплексов стратегического назначения 15П155, 15П165, 15П135 и 15П118М». Срок исполнения заказа — 10 ноября 2020 года, а исходная сумма контракта составляет 938,3 млн рублей. Победитель конкурса будет определен 10 декабря текущего года.

Напомним, индекс 15П118М относится к ракетным комплексам, более известным как «Сатана», индексы 15П155 и 15П165 обозначают комплекс «Тополь-М» различных модификаций, а обозначение 15П135 присвоено баллистическим ракетам шахтного базирования УР-100Н.

Стоит отметить, что в мае 2018 года были опубликованы сообщения о том, что межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь» могут быть перепрофилированы для выведения на околоземную орбиту спутников различного назначения.

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