Путин призвал Евросоюз не политизировать оказание помощи Сирии

Санкт-Петербург, , 22:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает необходимым «деполитизировать» работу по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом он заявил 3 октября на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем по итогам переговоров в Санкт-Петербурге.

«Нельзя делить население Сирии в зависимости от того, на какой территории оно проживает», — сказал российский лидер, отметив, что «люди не должны страдать от того, что они живут на территории, подконтрольной тем или иным политическим силам».

Владимир Путин также высказал мнение, что Европейский союз должен быть заинтересован в совместном оказании помощи Сирии с тем, чтобы способствовать скорейшему возвращению сирийских беженцев на родину.

Напомним, канцлер Австрии 3 октября посетил Россию с рабочим визитом. Путин и Курц обсудили перспективы российско-австрийских отношений, а также региональные и международные проблемы, включая ситуацию на Украине и в Сирии.

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