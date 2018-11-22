Главы МИД Индонезии и Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество

Куала-Лумпур, , 12:37 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Малайзии Дато Саифуддин Абдулла провели ежегодную совместную комиссию по двустороннему сотрудничеству в Куала-Лумпуре, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В ходе встреч, которые состоялись с 20 по 21 ноября 2018 года, стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, таких как защита трудящихся-мигрантов, образование, торговля и инвестиции, продвижение пальмового масла, региональные границы, обзор трансграничных соглашений и борьба с торговлей людьми.

Главы МИД Индонезии и Малайзии также затронули пару международных вопросов, представляющих взаимный интерес, а именно, геноцид мусульманского населения в Мьянме и ситуация вокруг Палестины.

Что касается региональных проблем, то стороны договорились способствовать воссозданию мира и процветания в регионе, а также придерживаться центральной роли Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи президента Индонезии Джоко Видодо с заместителем премьер-министра Малайзии Дато Сери Ван Азиза Ван Исмаи стороны обсудили проблемы рабочих-мигрантов, безопасности на море, сотрудничества в области борьбы с терроризмом и продвижения пальмового масла.

Подробности: Глава Индонезии и заместитель премьер-министра Малайзии провели переговоры