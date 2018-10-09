Глава Индонезии и заместитель премьер-министра Малайзии провели переговоры

Джакарта, , 14:06 — REGNUM В ходе встречи президента Индонезии Джоко Видодо с заместителем премьер-министра Малайзии Дато Сери Ван Азиза Ван Исмаи стороны обсудили проблемы рабочих-мигрантов, безопасности на море, сотрудничества в области борьбы с терроризмом и продвижения пальмового масла, сообщает Antaranews.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, присутствовавшая на встрече, заявила, что в ходе переговоров стороны обсудили положение и вопрос образования для детей трудящихся-мигрантов.

«Президент Джоко Видодо затронул тему частых похищений индонезийских рыбаков в водах Малайзии, и поэтому предложил увеличить сотрудничество в области морской безопасности», — прокомментировала министр.

По словам Ретно Марсуди, малайзийская сторона расширит и укрепит контроль в морской зоне.

Стороны договорились расширить сотрудничество в области борьбы с терроризмом путем обмена разведывательными данными.

«Это сотрудничество уже существует, но мы его увеличим, особенно в области обмена разведывательными данными», — заявила Ретно Марсуди.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Малайзии завила, что Индонезия и Малайзия должны совместно работать для продвижения пальмового масла на рынках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с заместителем премьер-министра Малайзии 9 октября в президентском дворце в Богоре.

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