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В Дубае избран новый президент Интерпола

Политика

Прежним главой организации был представитель Китая Мэн Хунвэй

Дубай, ОАЭ, 21 ноября 2018, 10:27 — REGNUM  Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Сообщение об этом опубликовано 21 ноября в микроблоге организации в Twitter.

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — говорится в сообщении.

Голосование за нового президента состоялось в Дубае на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола. Другим кандидатом был вице-президент Интерпола по Европе, генерал-майор МВД России Александр Прокопчук.

Как сообщало ИА REGNUM, прежним президентом Интерпола был представитель Китая Мэн Хунвэй, подозреваемый на родине в коррупции. Ким Чон Ян временно исполнял обязанности главы организации.

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