Госсекретарь США назвал своего кандидата на пост главы Интерпола

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил о поддержке кандидата от Южной Кореи в качестве нового главы Интерпола, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, выступающего в качестве исполняющего обязанности президента», — заявил Помпео журналистам в Вашингтоне.

Одним из фаворитов в борьбе за кресло президента Интерпола является представитель России Александр Прокопчук.

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