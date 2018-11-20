Слуцкий верит в победу Прокопчука на выборах президента Интерпола

Москва, , 21:29 — REGNUM Профессиональные полицейские смеются над подходом США, «встающих на уши» перед выборами президента Интерпола, заявил 20 ноября председатель комитета Госдумы РФ по международным делам в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ещё сутки будут американцы, наши стратегические друзья, как я их называю, будут вставать на уши, чтобы какие-то страны проголосовали солидарно с ними. Но в структуре профессиональные полицейские просто смеются над таким подходом. Украина, Америка ставят себя вне борьбы с международным терроризмом подобным образом», — сказал он.

По мнению Слуцкого, новым президентом Интерпола станет кандидат из РФ Александр Прокопчук.

Напомним, группа американских сенаторов призвала не поддерживать кандидатуру представителя России на выборах президента Интерпола. Против Александра Прокопчука развернулась информационная кампания в западных и украинских СМИ.