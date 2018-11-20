Вторник, 20 Ноября 2018 года
23:43:17 МСК

МИД Ирана прокомментировал «позорные» заявления Трампа о Саудовской Аравии

Политика

«Мистер Трамп странным образом посвящает первый абзац своего позорного заявления зверствам Саудовской Аравии, чтобы обвинить Иран во всех преступлениях, которые он может придумать»

Тегеран, 20 ноября 2018, 23:14 — REGNUM  Иран считает «позорными» заявления президента США Дональда Трампа в поддержку Саудовской Аравии, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Мистер Трамп странным образом посвящает первый абзац своего позорного заявления зверствам Саудовской Аравии, чтобы обвинить Иран во всех преступлениях, которые он может придумать. Возможно, мы также отвечаем за пожары в Калифорнии, потому что не помогали расчищать леса», — заявил в «Твиттере» глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 ноября Трамп заявил в «Твиттере», что США «сохранят отношения» с Саудовской Аравией — «великим союзником» в деле борьбы с Ираном — несмотря на убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Читайте также: Трамп описал, как смерть Хашогги повлияет на отношения с Саудовской Аравией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить