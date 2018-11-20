МИД Ирана прокомментировал «позорные» заявления Трампа о Саудовской Аравии

Тегеран, , 23:14 — REGNUM Иран считает «позорными» заявления президента США Дональда Трампа в поддержку Саудовской Аравии, 20 ноября передает агентство Reuters.

«Мистер Трамп странным образом посвящает первый абзац своего позорного заявления зверствам Саудовской Аравии, чтобы обвинить Иран во всех преступлениях, которые он может придумать. Возможно, мы также отвечаем за пожары в Калифорнии, потому что не помогали расчищать леса», — заявил в «Твиттере» глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 ноября Трамп заявил в «Твиттере», что США «сохранят отношения» с Саудовской Аравией — «великим союзником» в деле борьбы с Ираном — несмотря на убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

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