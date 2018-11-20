Трамп описал, как смерть Хашогги повлияет на отношения с Саудовской Аравией

Вашингтон, , 21:35 — REGNUM США и Саудовская Аравия останутся надежными партнерами несмотря на скандал с убийством Джамаля Хашогги, заявил 20 ноября президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, отношения с Саудовской Аравией Вашингтон будет поддерживать в любом случае, так как это важно для интересов США.

«В любом случае, мы сохраним отношения с Саудовской Аравией», — подчеркнул президент США.

При этом Трамп отметил, что США «могут никогда не узнать о фактах, связанных с убийством Джамаля Хашогги».

«Они были нашим великим союзником в очень важной борьбе против Ирана. США будут оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, так как этого требуют интересы нашей страны, Израиля и всех наших союзников в ближневосточном регионе», — заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, Эр-Рияд и его руководство оказались в центре громкого международного скандала.

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