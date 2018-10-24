Шойгу: размещение в Польше дивизии армии США не останется без ответа

Минск, , 15:43 — REGNUM В ответ на возможное размещение в Польше дивизии военнослужащих армии США Россия будет вынуждена принять ответные меры. Об этом на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны России, планы Варшавы контрпродуктивны и препятствуют укреплению региональной безопасности. Шойгу подчеркнул, что России придется принимать ответные меры и готовиться к нейтрализации возможных военных угроз.

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Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что военная активность сил военного блока НАТО у российских границ достигла небывалого со времен холодной войны уровня. По его словам, политика НАТО направлена на усиление своего военного присутствия на восточном фланге.

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