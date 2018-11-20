РФ подписала договор с Индией на строительство 4 фрегатов «Буревестник»

Москва, , 13:47 — REGNUM Между Россией и Индией заключены контракты о строительстве четырех фрегатов проекта 11 356 «Буревестник» для индийских военно-морских сил. Об этом 20 ноября сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Речь идет о важном событии в рамках военно-технического сотрудничества Москвы и Дели. Договор, о котором ранее шли переговоры, состоялся, пояснили в ведомстве.

Согласно договоренности сторон, два фрегата проекта 11 356, которые не были достроены из-за кризиса в отношениях с Украиной, будут завершены в России. Еще один недостроенный корпус отбуксируют в Индию и там же полностью построят еще один корабль, сообщает «Военное обозрение».

Достраиваемые в России фрегаты оснастят штатными газотурбинными энергоустановками, произведенными на Украине. Для «индийских» фрегатов установки также закажут у производителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября стало известно, что Черноморский флот РФ не получит новые фрегаты проекта 11 356. Вместо них поставят малые ракетные корабли, модернизируют крейсер «Москва» и выполнят плановую замену старых кораблей.

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