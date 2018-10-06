Новые фрегаты Черноморского флота будут заменены малыми ракетными кораблями

Симферополь, , 08:09 — REGNUM Новые фрегаты проекта 11 356 не будут поставляться в состав Черноморского флота, вместо них ожидается поставка малых ракетных кораблей, сообщил 5 октября начальник штаба флота контр-адмирал Виктор Лиина.

По его словам, новых поставок фрегатов в состав ЧФ не будет, на вооружение флота примут вместо них несколько малых ракетных кораблей, а также будут проведены модернизация крейсера «Москва» и плановая замена старых кораблей флота.

Отметим, на сегодня в составе ЧФ России имеется три фрегата — многоцелевых сторожевых корабля дальней морской зоны, проекта 11 356: «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович».

Ещё три корабля такого типа простаивают из-за отказа Украины поставлять дизельные двигательные установки к ним и потому могут быть проданы Индии, о чем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент идут переговоры.