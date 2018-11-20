Песков считает письмо сенаторов США давлением на Интерпол

Москва, , 13:27 — REGNUM Письмо сенаторов США, призвавших администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру представителя РФ Александра Прокопчука на пост главы этой организации, можно расценить как давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, — сказал представитель Кремля. — … Вот, наглядное проявление».

Как передавало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов США призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не выбирать представителя России главой Интерпола.

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