Вторник, 20 Ноября 2018 года
13:41:52 МСК

Песков считает письмо сенаторов США давлением на Интерпол

Политика

«Это своеобразное вмешательство в избирательный процесс»

Москва, 20 ноября 2018, 13:27 — REGNUM  Письмо сенаторов США, призвавших администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру представителя РФ Александра Прокопчука на пост главы этой организации, можно расценить как давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, — сказал представитель Кремля. — … Вот, наглядное проявление».

Как передавало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов США призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не выбирать представителя России главой Интерпола.

Читайте также: Представителя РФ во главе Интерпола сравнили с «лисой в курятнике»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить