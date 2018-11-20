Представителя РФ во главе Интерпола сравнили с «лисой в курятнике»

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Группа сенаторов США призвала администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру представителя России Александра Прокопчука на должность главы этой организации. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте сенатора Роджера Викера.

В документе, составленном от имени четырех сенаторов, говорится, что допустить избрание Прокопчука новым главой Интерпола — все равно что «запустить лисицу в курятник».

По мнению американских политиков, Российская Федерация для достижения своих целей на регулярной основе «злоупотребляет Интерполом». Кроме того, считают сенаторы, Москва может блокировать продолжающиеся усилия по проведению значимых реформ в организации.

17 ноября газета The Times со ссылкой на правительство Британии сообщила, что вице-президент Интерпола Прокопчук является главным претендентом на пост главы данной организации.

Позже украинский министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в соцсети Twitter написал, что членство Украины в Интерполе может быть прервано, если организацию возглавит представитель России.

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