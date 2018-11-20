Путин встретится с президентом Абхазии 21 ноября

Москва, , 12:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 21 ноября 2018 года. Встреча глав двух государств состоится в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что в ходе встречи Путин и Хаджимба обсудят дальнейшие пути развития двустороннего сотрудничества в различных отраслях и, в частности, в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин встречался с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым в августе 2018 года. Руководители кавказских республик находились в Москве с рабочими визитами.

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